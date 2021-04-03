Бучневич: «Вашингтон» приезжает, он в разы больше и старше нас. Тяжело играть

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, признанный первой российской звездой марта «Чемпионатом» и русскоязычной версией сайта НХЛ, рассказал об особенностях игры внутри одного Восточного дивизиона, а также о том, что нужно его команде для попадания в плей-офф.
«В моём понимании в нашем дивизионе очень много системных команд. Если посмотреть последние 10 лет, «Питтсбург» много выигрывал, «Вашингтон» выиграл, «Бостон» всегда в претендентах, у «Филадельфии» в том году была очень сильная команда, мы у них даже ни одного матча не зацепили. Мне кажется, у нас все команды большие, тяжело играть. «Вашингтон» приезжает, он в разы больше и старше нас.
Канадский дивизион смотришь, там счета 7:4, у нас я даже представить не могу, чтобы «Бостон» с «Айлендерс» с таким счётом сыграли. Недавно что-то произошло, что «Айлендерс» восемь шайб забил «Вашингтону». Но все команды системные, играют на результат, в каждом клубе есть индивидуально суперсильные игроки — Кросби, Овечкин, в «Бостоне» одна из лучших троек в лиге. Интересный дивизион, хороший опыт, всегда боевые игры.
Чтобы попасть в плей-офф, надо много выигрывать. Понятно, что тяжело будет забивать столько, сколько мы забили «Филадельфии», по 8-9 шайб. Такое нереально в каждой игре делать. Надо забивать своё и хорошо играть в обороне. В этом сезоне наладили игру в обороне, стали гораздо меньше пропускать. Но поначалу были проблемы с реализацией, сейчас нашли эту игру, надеюсь, продолжим забивать. С «Айлендерс» ещё пять встреч будет, это структурно-оборонительная команда, если первыми не забьём, тяжело будет свою игру нащупать. Надеюсь, будем забивать, получать удовольствие от игры и побеждать. Всё приходит к тому, есть результат или нет», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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