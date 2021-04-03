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В минское «Динамо» могут перейти игроки из системы «Бостона» Лантоши и «Далласа» Луис

В минское «Динамо» могут перейти игроки из системы «Бостона» Лантоши и «Далласа» Луис
Хоккей / КХЛ 0

Один из известных хоккейных агентов предложил минскому «Динамо» услуги сразу четырёх игроков, ныне выступающих в Американской хоккейной лиге, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Этими хоккеистами являются нападающий Роберт Лантоши, защитник Адам Кленденинг, форвард Энтони Луис, а также ещё один защитник Райан Мёрфи.

28-летний Мёрфи начинал нынешний сезон в составе «зубров» на правах аренды из «Вегас Голден Найтс», а сейчас играет в фарм-клубе «рыцарей» в АХЛ. 25-летний Лантоши является игроком системы «Бостон Брюинз» и сейчас выступает за «Провиденс» в АХЛ. 28-Кленденинг защищает цвета фарм-клуба «Коламбус Блю Джекетс». 26-летний Луис — ассистент капитана фарм-клуба «Даллас Старз».

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