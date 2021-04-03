«Ак Барс» поднял баннер по поэме «Шурале» перед матчем с «Авангардом»

В первом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает «Авангард» (1:1, идёт третий период).



Перед началом встречи на «Татнефть-Арене» появился большой баннер по поэме «Шурале», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».



Шурале — герой поэмы Габдуллы Тукая «Шурале», а также персонаж ряда татарских и башкирских сказок. Написана в 1907 году по мотивам татарского фольклора. Персонаж считается божеством-трикстером. Нередко его обманывают герои.

К этому моменту счёт в матче 1:1. Счёт на 12-й минуте открыл Кирилл Готовец, ему ассистировали Павел Дедунов и Алексей Береглазов. На 34-й минуте Кирилл Петров сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Станислав Галиев и Альберт Яруллин.