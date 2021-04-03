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Буше набрал очки в 16-м матче подряд, повторив рекорд КХЛ по результативной серии за сезон

Буше набрал очки в 16-м матче подряд, повторив рекорд КХЛ по результативной серии за сезон
Хоккей / КХЛ 0
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В первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На последней минуте матча при счёте 2:1 в пользу «ястребов» Клим Костин забросил третью шайбу «Авангарда», поразив пустые ворота. Одним из ассистентов выступил американский нападающий Рид Буше.

Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», Буше набрал очки в 16-м матче подряд и добился следующих достижений.

Американец повторил рекорд Максима Сушинского для «Авангарда» в чемпионатах России по этому показателю. Россиянин добился этого в сезоне-2003/2004.

Буше повторил рекорд КХЛ по результативной серии за один сезон. Он сравнялся с Патриком Торесеном и Сергеем Мозякиным.

Кроме того, форвард теперь находится в одном матче до повторения рекорда Александра Радулова (17 матчей).

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте
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