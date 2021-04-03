Квартальнов: «мусорные» голы залетают, свои шансы «Ак Барс» не использовал

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1).



«Уступили, много тут не скажешь, один гол забили. Были моменты, но свои шансы, мы не использовали. Два наброса — два года. «Мусорные» голы залетают.



Когда сыграют Зарипов и Да Коста и серьёзные ли для нас это потери? Мы замечаем все потери, пока не могу сказать, кто и когда будет играть. Проблемы с физикой? Да, начало третьего периода мы уступили. Проигрывали много вбрасываний, у соперника сразу было преимущество. Были опасные моменты, но мы не забили. Соперник где-то перехватил инициативу, мы контролировали матч, но в итоге проиграли», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте