Квартальнов: «мусорные» голы залетают, свои шансы «Ак Барс» не использовал
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1).
«Уступили, много тут не скажешь, один гол забили. Были моменты, но свои шансы, мы не использовали. Два наброса — два года. «Мусорные» голы залетают.
Когда сыграют Зарипов и Да Коста и серьёзные ли для нас это потери? Мы замечаем все потери, пока не могу сказать, кто и когда будет играть. Проблемы с физикой? Да, начало третьего периода мы уступили. Проигрывали много вбрасываний, у соперника сразу было преимущество. Были опасные моменты, но мы не забили. Соперник где-то перехватил инициативу, мы контролировали матч, но в итоге проиграли», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте
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