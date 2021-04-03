В МХЛ хоккеист забросил четыре подряд победные шайбы своей команды

В МХЛ хоккеист «Локо» забросил четыре подряд победные шайбы своей команды.



В четырёх последних победных матчах «Локо» решающие шайбы забрасывает один хоккеист — Степан Никулин. На его счету все три победные шайбы своей команды в серии со «СКА-1946» (3-1). А сегодня он снова забросил решающую шайбу — в ворота казанского «Ирбиса».

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Напомним, в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова ярославский «Локо» на домашнем льду обыграл казанский «Ирбис». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Ардашева.



В составе «Локо» шайбы забросили Максим Берёзкин, Илья Назаров и Степан Никулин. За «Ирбис» забили Артур Бровкин и Кирилл Крутов.