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В МХЛ хоккеист забросил четыре подряд победные шайбы своей команды

В МХЛ хоккеист забросил четыре подряд победные шайбы своей команды
Хоккей / МХЛ 0
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В МХЛ хоккеист «Локо» забросил четыре подряд победные шайбы своей команды.

В четырёх последних победных матчах «Локо» решающие шайбы забрасывает один хоккеист — Степан Никулин. На его счету все три победные шайбы своей команды в серии со «СКА-1946» (3-1). А сегодня он снова забросил решающую шайбу — в ворота казанского «Ирбиса».

Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова ярославский «Локо» на домашнем льду обыграл казанский «Ирбис». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Ардашева.

В составе «Локо» шайбы забросили Максим Берёзкин, Илья Назаров и Степан Никулин. За «Ирбис» забили Артур Бровкин и Кирилл Крутов.

В 1/2 финала Кубка Харламова в первом матче «Динамо» обыграло «Толпар», «Локо» — «Ирбис»
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