Дубль Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.
За «Баффало» забрасывали Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон, а за «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин. В буллитной серии точный бросок Тейджа Томпсона принёс «клинкам» победу в этом матче.
Игровое время Артемия Панарина составило 17 минут 59 секунд и, несмотря на дубль, он завершил встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и, вновь вернувшийся в Северную Америку из «Трактора», Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. У обоих показатель полезности «0» за 18.08 и 10.45 на льду.
Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по воротам из 29.
В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступила «Даллас Старз» — 2:3. Российские форварды Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Денис Гурьянов («Даллас Старз») очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-1» и «+1» соответственно.
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