Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Дубль Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

За «Баффало» забрасывали Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон, а за «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин. В буллитной серии точный бросок Тейджа Томпсона принёс «клинкам» победу в этом матче.

Игровое время Артемия Панарина составило 17 минут 59 секунд и, несмотря на дубль, он завершил встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и, вновь вернувшийся в Северную Америку из «Трактора», Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. У обоих показатель полезности «0» за 18.08 и 10.45 на льду.

Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по воротам из 29.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Крайдер, Фокс) – 10:02' (5x4)   1:1 Миттельштадт (Холл, Далин) – 13:01' (5x5)   1:2 Панарин (Фокс, Линдгрен) – 37:52' (5x5)   2:2 Олофссон (Окпосо, Райнхарт) – 56:19' (5x5)   3:2 Томпсон – 65:00' (ПБ)

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступила «Даллас Старз» — 2:3. Российские форварды Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Денис Гурьянов («Даллас Старз») очков не набрали и завершили встречу с показателями полезности «-1» и «+1» соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Кольяно (Писик, Комо) – 03:41' (5x5)   1:1 Хэмилтон (Трочек) – 09:33' (5x5)   2:1 Флёри (Мартинук, Песке) – 33:04' (5x5)   2:2 Бенн (Клингберг, Хейсканен) – 39:31' (5x4)   2:3 Керо (Робертсон, Гурьянов) – 42:52' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021