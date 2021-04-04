Панарина признали первой звездой матча «Баффало» – «Рейнджерс»

По итогам матча «Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. На счету российского хоккеиста дубль.
Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс (0+2), третьей — форвард «Баффало» Кейси Миттельштадт (1+0).
«Баффало» одержал победу в серии послематчевых буллитов, счёт встречи – 3:2.
Игровое время Артемия Панарина составило 17 минут 59 секунд и, несмотря на дубль, он завершил встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и, вновь вернувшийся в Северную Америку из «Трактора», Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. У обоих показатель полезности «0» за 18.08 и 10.45 на льду. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по воротам из 29.
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