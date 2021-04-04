Натан Маккиннон вышел на единоличное четвёртое место по голам за «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «лавин» Натан Маккиннон, отличившийся на 11-й минуте встречи. Для Маккиннона заброшенная шайба стала 203-й в составе «лавин», что является четвёртым результатом в истории клуба. Канадский форвард превзошёл результат Петера Форсберга (202).

Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику (391), ныне занимающему должность генерального менеджера «Колорадо». На втором месте располагается Милан Гейдук, забросивший 375 шайб. Замыкает топ-3 шведский форвард «лавин» Габриэль Ландеског (212), который также опередил Форсберга в ходе этого сезона.