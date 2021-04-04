Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ши Уэбер подрался с Брэди Ткачуком в матче «Монреаль» — «Оттава». Видео

Ши Уэбер подрался с Брэди Ткачуком в матче «Монреаль» — «Оттава». Видео
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» на своём льду крупно уступил «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:6.

На 17-й минуте матча форвард гостей Брэди Ткачук применил силовой приём против капитана «Монреаля» Ши Уэбера. Спустя несколько секунд канадский защитник ответил американскому форварду ответным силовым приёмом, после чего между хоккеистами завязалась конфронтация, которая завершилась дракой. Оба игрока получили по большому штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В составе победителей отличились Ткачук, Коннор Браун, Евгений Дадонов, на счету которого дубль, а также Артём Анисимов и Дрейк Батерсон. За «Монреаль» забрасывали Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон, отметившийся дублем.

Расмус Андерссон едва не спровоцировал массовую стычку после матча «Оттава» — «Калгари»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021