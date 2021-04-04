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Ши Уэбер подрался с Брэди Ткачуком в матче «Монреаль» — «Оттава». Видео

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» на своём льду крупно уступил «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:6.

На 17-й минуте матча форвард гостей Брэди Ткачук применил силовой приём против капитана «Монреаля» Ши Уэбера. Спустя несколько секунд канадский защитник ответил американскому форварду ответным силовым приёмом, после чего между хоккеистами завязалась конфронтация, которая завершилась дракой. Оба игрока получили по большому штрафу.

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В составе победителей отличились Ткачук, Коннор Браун, Евгений Дадонов, на счету которого дубль, а также Артём Анисимов и Дрейк Батерсон. За «Монреаль» забрасывали Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон, отметившийся дублем.