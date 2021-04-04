«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», у Кныжова результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн (2) и Дилан Гэмбрелл. Российский защитник Николай Кныжов за 17.40 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Лос-Анджелес» голы забили Дастин Браун и Тревор Мур.
«Шаркс» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 7 апреля «Сан-Хосе» проведёт дома с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 6 и 8 апреля примет «Аризону Койотс».
В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.
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