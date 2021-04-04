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«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», у Кныжова результативный пас

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», у Кныжова результативный пас
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн (2) и Дилан Гэмбрелл. Российский защитник Николай Кныжов за 17.40 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Лос-Анджелес» голы забили Дастин Браун и Тревор Мур.

«Шаркс» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 7 апреля «Сан-Хосе» проведёт дома с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 6 и 8 апреля примет «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Кныжов, Карлссон) – 04:37' (5x5)   1:1 Браун (Копитар, Иафалло) – 06:55' (6x3)   1:2 Кейн (Кутюр, Лабанк) – 35:04' (5x5)   2:2 Мур – 39:06' (4x5)   2:3 Гэмбрелл (Леонард) – 55:23' (5x5)

В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.

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