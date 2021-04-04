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Андрей Василевский превзошёл достижение Кена Драйдена — у него 13 побед на домашнем льду

Андрей Василевский превзошёл достижение Кена Драйдена — у него 13 побед на домашнем льду
Хоккей / НХЛ 0
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В субботу, 3 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 2:1.

В этой встрече голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26. Для россиянина это 13-я (из 13) домашняя победа в этом сезоне.

Эта победная серия стала лучшей с сезона-1978/79. Тогда Кен Драйден одержал с «Монреаль Канадиенс» 12 побед. Рекорд же принадлежит Жилю Гилберту — 16 матчей за «Бостон Брюинз» в сезоне-1973/74.

Напомним, в матче 2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» прервала свою серию из трёх поражений. «Детройт Ред Уингз» потерпел третье поражение кряду. В следующем матче команды вновь сойдутся между собой. Матч пройдёт 4 апреля в 20:00 на «Амали-Арене» в Тампе.

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