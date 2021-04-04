Бобровский: испытываю огромное уважение к Брызгалову, он мне многое дал и всегда помогал

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, с кого брал пример в детстве, а также вспомнил о времени в «Филадельфии», где выступал вместе с Ильей Брызгаловым.



«Я рос и учился играть в хоккей в Новокузнецке, где тогда не было стабильного доступа к Интернету и социальным сетям. Поэтому я много смотрел за игрой Вадима Тарасова. Тогда он был одним из лучших российских вратарей. И у меня была возможность наблюдать за ним, смотреть на его тренировки и игры.



Он мотивировал и вдохновлял меня. Потом уже, когда я повзрослел, то стал следить за игрой других российских вратарей. За Хабибулиным, Набоковым, Брызгаловым… Все эти парни вдохновляли и мотивировали меня.



В «Филадельфии» было классное время, проведённое вместе с Брызги. Мы много обедали вместе и много общались. Причём не только о хоккее, но и, например, о литературе. А ещё о всяких космических штуках. У нас было много разных тем для разговоров. Я испытываю огромное уважение к Илье, он мне многое дал и всегда помогал», – приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.