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Куинн — о дебюте Кравцова: он хорошо поработал

Куинн — о дебюте Кравцова: он хорошо поработал
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о дебюте Виталия Кравцова в НХЛ в матче с «Баффало» (2:3 Б).

«Он играл хорошо. Он был полностью вовлечён в игру и показал хороший темп. По большей части мне понравилось его сочетание. Я рад за него. Думаю, что он хорошо поработал», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, 4 апреля 2021 года «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. Этот матч стал дебютным в НХЛ для российского нападающего Виталия Кравцова. 21-летний форвард провёл на льду 10 минут 45 секунд (худшее игровое время в команде среди форвардов), за которые не отметился результативными действиями. Виталий нанёс три броска в створ ворот и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

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