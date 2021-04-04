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Готовец — о втором матче серии с «Ак Барсом»: Казань выйдет ещё более заряженной

Готовец — о втором матче серии с «Ак Барсом»: Казань выйдет ещё более заряженной
Хоккей / КХЛ 0

Белорусский защитник «Авангарда» Кирилл Готовец поделился ожиданиями от второго матча финала Восточной конференции КХЛ с казанским «Ак Барсом».

«Ожидание такие, что снова будет такая же агрессивная, быстрая жёсткая игра. Казань выйдет ещё более заряженной, чем на первый матч, потому что они будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. Поэтому только такие ожидания, готовимся еще серьёзнее, чем на первую игру, и надеемся на победу», — приводит слова Готовца Metaratings.

Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

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