ЦСКА не провёл ни одного силового приёма за два периода матча со СКА

Во втором матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА (1:0, закончился второй период).
За первые 40 минут игрового времени московский клуб не провёл ни одного силового приёма. После второго периода статистика силовых приёмов — 13:0 в пользу СКА.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте игрового времени. ЦСКА провёл стремительную контратаку — нападающий армейцев Максим Шалунов получил передачу в средней зоне от Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистью. Шайба после небольшого рикошета залетела в ворота над ловушкой Самонова.
Напомним, московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 1-0. Первый матч финальной серии Западной конференции закончился со счётом 3:0 в пользу московской команды.
- 4 апреля 2021
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