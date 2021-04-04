Канарейкин: у СКА ноль забитых шайб. Что это? Так нельзя выигрывать матчи

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о второй финальной игре плей-офф КХЛ Западной конференции, в которой ЦСКА обыграл СКА (2:0).
«ЦСКА удалась сегодня игра, особенно во втором периоде. Было три стопроцентных момента у москвичей, которые они должны были реализовывать. СКА не выполняет план на игру или выдержки не хватает. Чтобы выигрывать матчи, нужно работать с первой до последней минуты.
Удаление армейцев во втором периоде дало шанс СКА перевернуть ход встречи. А так у москвичей был полный контроль. ЦСКА играет очень плотно и строго.
Серия ещё не вошла в свою более эмоциональную стадию — петербуржцам не хватает сверхзаряженности. «Ак Барс» и «Авангард», например, продемонстрировали свою агрессию — у этой пары есть искра. А здесь команды не показывают такого экстремального хоккея. Не захватывает игра.
СКА надо добавить в агрессии. Кузьменко не было в составе по каким причинам? Это агрессивный форвард, который может решить момент. Я не понимаю, почему его не было. Недовольство игрой в первом матче? Так там есть люди, которые вообще ничего не показывают и попадают в состав. У СКА ноль забитых шайб. Что это? Так нельзя выигрывать матчи», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 4 апреля 2021
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