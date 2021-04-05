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«Флорида» всухую обыграла «Коламбус». У Гаврикова – «-2», Григоренко – без очков

«Флорида» всухую обыграла «Коламбус». У Гаврикова – «-2», Григоренко – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.

В составе «Флориды» отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг. Отметим, что голкипер «Пантерз» Крис Дриджер оформил свой второй шат-аут в текущем сезоне, отразив все 32 броска.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 17 минут 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2», отметившись 3 бросками в створ и 2 силовыми приёмами. У его одноклубника Михаила Григоренко, который появился на льду впервые с 23 февраля, лишь 1 бросок в створ за 12.57 на площадке, коэффициент полезности – «0».

«Флорида Пантерз», набрав 56 очков в 39 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (36) – на 7-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Барков (Хёрнквист, Уигар) – 21:52' (5x5)   2:0 Ватрано – 48:00' (5x5)   3:0 Форслинг (Барков, Уигар) – 52:20' (5x5)
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