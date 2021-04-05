Овечкин о матче с «Нью-Джерси»: Самсонов был неудержим, он подарил нам победу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» и завершилась победой столичного клуба со счётом 5:4.

«У них было много шансов забить, но я думаю, что Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забили гол. Мы вроде как перестроились, а потом повели со счётом 3:1, но позже дали им возможность вернуться в игру, но опять же, Самсонов был очень хорош в этот вечер», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Илья Самсонов отразил 35 бросков. За «Вашингтон» забивали россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также по шайбе в свой актив записали Ти Джей Оши, Конор Шири и Карл Хагелин.