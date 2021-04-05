Овечкин с ленточки переправил шайбу в ворота! Он догнал легенду НХЛ по голам в большинстве

Все последние матчи «Вашингтона» проходят под призмой погони Александра Овечкина за Марселем Дионном. На сегодняшний день в активе капитана «столичных» было 724 заброшенных шайбы в карьере, в то время как у его канадского конкурента – 731. Нет сомнений, что россиянин обязательно догонит и перегонит североамериканца. Разница в семь шайб – не бог весть какой разрыв.

В Америке идёт жаркий спор после слов хоккеиста НХЛ. Он считает Овечкина лучше Кросби У поста Брэндона Дубински в «твиттере» уже свыше 1500 комментариев. Сказал, что канадец много ноет.

«Овечкин обязательно забросит 800 шайб, в этом у меня сомнений нет. Разве что травма помешает. Когда-то Овечкин может притормозить, но сейчас к этому нет предпосылок. У него энергия бьёт через край, за ним очень приятно следить на площадке. Ему же 34 года, так? Если Овечкин сумеет обойтись без травм, то будет играть до 40 лет как минимум. Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Александру нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон. Тем интереснее наблюдать за этой гонкой», – говорил сам Дионн.

Перед очередным матчем «Вашингтона» в рамках регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» стало известно, что место в воротах гостей замёт российский голкипер Илья Самсонов. Овечкин вышел в первой тройке вместе с Эллером и Оши, а вот Кузнецова отправили аж в четвёртое звено к Панику и Спронгу. Это, конечно, удивило. Но решать и отвечать за результат в любом случае будет Питер Лавиолетт, поэтому болельщикам и журналистам пришлось всё принять так, как есть.

Отметим, что «Кэпиталз» являются лидерами Восточного дивизиона. В свою очередь «Дэвилз» расположились на седьмой строчке. Ниже находится только беспросветно проваливающий сезон «Баффало».

Встреча началась для команды Лавиолетта неудачно – уже в начале первого периода перед воротами забыли Зейджака, который мощно бросил в верхний угол. Шансов выручить свою команду у Самсонова практически не было. Следом гостей спасла штанга.

Правда, «столичные» быстро отыгрались. Диллон отдал передачу, Оши прорвался к чужим воротам и с неудобной руки расстрелял владения Блэквуда. Не доработал в эпизоде российский защитник Дмитрий Куликов.

Вообще же «Вашингтон» выглядел каким-то уставшим. Команда опытная, но довольно возрастная. За полминуты до сирены на первый перерыв «дьяволы» зажали гостей в их зоне, в очередной раз попав в штангу. Непосредственное участие в эпизоде принимал белорус Шарангович. Кроме того, хозяева заработали большинство. 1:1 – с таким счётом закончился первый период. Тренерскому штабу Лавиолетта было, над чем подумать. Далеко не лучшая игра его команды.

Во втором отрезке встречи «Вашингтон» выиграл вбрасывание в чужой зоне, Шири получил пас и хлёсток бросил – шайба попала в Сиверсона и дезориентировала Блэквуда. В ассистенты записали российского защитника Орлова.

Далее случилось самое интересное. Да, вы угадали, забил Овечкин! Александр подкараулил шайбу на добивании, подправив её с ленточки после не слишком уверенной игры голкипера «Дэвилз». Овечкин забил в большинстве, это 19-й гол звёздного форварда в сезоне. Отставание от Дионна – шесть шайб. Но и это не всё. Гол в большинстве стал для Овечкина 265-м в карьере, по этому показателю россиянин сравнялся с легендарным Бреттом Халлом. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы в большинстве.

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Увы, в одном из эпизодов травму получил российский защитник Куликов, еле-еле доехавший до скамейки запасных. Правда, позднее Дмитрий всё же смог вернуться на площадку.

Не обошлось без гола Шаранговича, это восьмая шайба белоруса в сезоне. Егор въехал в чужую зону, нанёс прицельный бросок, а Самсонов явно не выручил свою команду. Эпизодом позднее каким-то чудом не забил Сиверсон – российский голкипер реабилитировался и неимоверным образом поймал шайбу ловушкой после броска в упор.

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Сиверсон так расстроился, что начал крушить стены в районе скамейки запасных «Нью-Джерси». Похоже, канадец не понимал, как можно было не забить в такой ситуации.

В третьем периоде главный неудачник матча Сиверсон ошибся на чужой синей линии, в результате чего его команда нарвалась на контратаку два в одного. Хэтэуэй отпасовал на Хагелина, который оказался точен.

«Вашингтон» не останавливался, оформив русский гол. Орлов ворвался в чужую зону, после чего, как показалось, совершил потерю. Однако шайбу тут же подхватил Овечкин, выдавший филигранный пас на накатившегося Кузнецова. Евгению оставалось просто подставить клюшку.

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Одну шайбу хозяева отыграли: Братт воспользовался неразберихой на чужом пятаке и с близкого расстояния переиграл Самсонова. Надежду на спасение «Дэвилз» подарил оформивший дубль Зейджак, но сравнять счёт у «Нью-Джерси» так и не получилось, даже несмотря на замену голкипера на шестого полевого хоккеиста. 5:4 – победа «Вашингтона» и отличная игра россиян столичной команды.