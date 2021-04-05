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«Бостон» может подписать нового вратаря из-за травмы Раска

«Бостон» может подписать нового вратаря из-за травмы Раска
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз», возможно, подпишет нового вратаря до дедлайна на обмены 12 апреля.

Это связано с тем, что у голкипера Туукки Раска имеются проблемы со спиной, из-за которых он пропустил пять последних матчей.

«В «Бостоне» всерьёз обеспокоены ситуацией с Раском. Есть Ярослав Галак, также клубу понравилась игра Даниэля Владаржа, но что, если Галак получит травму или начнёт играть не так, как от него ждут? У него были кое-какие проблемы, поэтому добавить опыта вратарской позиции для плей-офф лишним не будет.

Не думаю, что это говорит о том, что в клубе не верят в Галака, но если у него начнутся какие-то сложности, полагаться придётся на новичка или на двоих — Владаржа и Сваймена», — пишет Boston Hockey Now со ссылкой на свой источник.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск пропустит два матча из-за травмы
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