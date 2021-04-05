Вайсфельд — о моменте с Воронковым: удивляет, что не возмущаются, почему Панина не удалили

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод с участием Дмитрия Воронкова и Григория Панина, произошедший в овертайме второго матча серии плей-офф между «Салаватом» и «Ак Барсом» (1:2 ОТ).



«Идеальным решением было бы обоюдное удаление. Но я лично принимаю аргументы Алексея Анисимова.



Меня удивляет, что все возмущаются тем, что Воронкову не дали две минуты за то, что он снял шлем, но никто не возмущается, почему две минуты не дали Панину», — приводит слова Вайсфельда официальный YouTube-аккаунт КХЛ.



Напомним, на той встрече между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» работали судьи Алексей Белов и Эдуард Одиньш.

Практически сразу после этого эпизода в овертайме казанцы забросили победную шайбу.