«Даллас» поместил на драфт отказов Керо, «Чикаго» – Валльмарка

Американский нападающий «Далласа» Таннера Керо и шведский форвард «Чикаго» Лукас Валльмарк выставлены на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».
В текущем сезоне НХЛ 28-летний американец провёл 20 матчей и набрал пять очков за результативность: два гола и три голевые передачи. Ранее форвард выступал в НХЛ только за «Чикаго», а в «Далласе» проводит первый сезон.
25-летний Лукас Валльмарк сыграл в 16 матчах в этом сезоне, где отдал три результативные передачи. Предыдущими клубами Валльмарка в НХЛ были «Каролина» и «Флорида».
После 36 игр «Даллас» с 36 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» (39) располагается строчкой выше.
Следующие два матча «Чикаго» и «Даллас» сыграют друг с другом 7 и 9 апреля. Обе встречи пройдут в Чикаго и начнутся в 3:00 мск.
- 5 апреля 2021
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