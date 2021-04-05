«Даллас» поместил на драфт отказов Керо, «Чикаго» – Валльмарка

Американский нападающий «Далласа» Таннера Керо и шведский форвард «Чикаго» Лукас Валльмарк выставлены на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».

В текущем сезоне НХЛ 28-летний американец провёл 20 матчей и набрал пять очков за результативность: два гола и три голевые передачи. Ранее форвард выступал в НХЛ только за «Чикаго», а в «Далласе» проводит первый сезон.

25-летний Лукас Валльмарк сыграл в 16 матчах в этом сезоне, где отдал три результативные передачи. Предыдущими клубами Валльмарка в НХЛ были «Каролина» и «Флорида».

После 36 игр «Даллас» с 36 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» (39) располагается строчкой выше.

Следующие два матча «Чикаго» и «Даллас» сыграют друг с другом 7 и 9 апреля. Обе встречи пройдут в Чикаго и начнутся в 3:00 мск.