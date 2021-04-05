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На «Татнефть-Арене» сирена включилась раньше времени. Доус не попал в пустые ворота

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус не попал в пустые ворота «Авангарда» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Работники «Татнефть-Арены» включили сирену раньше времени.

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Вторая встреча серии «Ак Барс» «Авангард» проходит в эти минуты в столице Татарстана на «Татнефть-Арене». К 38-й минуте команды играют вничью – 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию и платную видеотрансляцию матча.

Напомним, что в первом матче финальной серии «Авангард» одержал победу со счётом 3:1. У омичей отличились Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин, у казанцев – Кирилл Петров.

Следующие две встречи команд пройдут в Балашихе 7 и 9 апреля. Оба матча начнутся в 19:00 мск.