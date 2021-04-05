Кравцов: почувствовал, что НХЛ — лучшая лига

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов подвёл итоги матча против «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
«Первый период получился тяжёлым, во втором было уже легче. Стили в Континентальной хоккейной лиге и в Национальной хоккейной лиге непохожи друг на друга, они слишком разнообразны. Пока не задумываюсь о своём будущем. Просто постараюсь отыграть каждый матч в этом сезоне», — приводит слова Кравцова обозреватель New York portsday Лесли Трефф.
Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков. Виталий Кравцов провёл на льду 10 минут 45 секунд и не отметился результативными действиями. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 7 апреля. Соперником «синерубашечников» станет «Питтсбург Пингвинз». Матч состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). Начало встречи в 2 часа ночи по московскому времени.
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