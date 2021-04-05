Тихонов ушёл от силового приёма Гончарова, а тот перелетел через борт на скамейку

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров перелетел через борт после того, как нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов ушёл от силового приёма.
«Нет, спасибо», – прокомментировал «Ак Барс» этот эпизод в «Твиттере».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После второго периода «Авангард» ведёт в счёте. На 32-й минуте защитник гостей Кирилл Готовец получил передачу вдоль ворот от Корбана Найта и в касание бросил в ближний угол.
Во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» (0:1 после второго периода).
Напомним, что в первом матче финальной серии «Авангард» одержал победу со счётом 3:1. У омичей отличились Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин, у казанцев – Кирилл Петров.
- 5 апреля 2021
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
20:53
-
20:41
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
19:46
-
19:19
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:06
-
18:02
-
17:34
-
17:20
-
17:20
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
15:53
-
15:50
-
15:27
-
15:11
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
13:59