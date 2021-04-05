Тихонов ушёл от силового приёма Гончарова, а тот перелетел через борт на скамейку

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров перелетел через борт после того, как нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов ушёл от силового приёма.

«Нет, спасибо», – прокомментировал «Ак Барс» этот эпизод в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После второго периода «Авангард» ведёт в счёте. На 32-й минуте защитник гостей Кирилл Готовец получил передачу вдоль ворот от Корбана Найта и в касание бросил в ближний угол.



Во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» (0:1 после второго периода).



Напомним, что в первом матче финальной серии «Авангард» одержал победу со счётом 3:1. У омичей отличились Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин, у казанцев – Кирилл Петров.