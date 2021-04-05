Рид Буше повторил рекорд КХЛ по результативной серии

Во втором матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана.



На пятьдесят второй минуте матча при счёте 1:0 в пользу «ястребов» Клим Костин забросил вторую шайбу «Авангарда». Одним из ассистентов выступил американский нападающий Рид Буше.



Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», Буше набрал очки в 17-м матче подряд и добился следующих достижений:



Буше побил клубный рекорд «Авангарда». Американец превзошёл рекорд Максима Сушинского для «Авангарда» в чемпионатах России по этому показателю. Россиянин добился этого в сезоне-2003/2004.



Форвард повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги, установленный Александром Радуловым, по результативной серии (17 матчей в сезонах 2010/2011, 2011/2012).