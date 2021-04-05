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Рид Буше повторил рекорд КХЛ по результативной серии

Рид Буше повторил рекорд КХЛ по результативной серии
Хоккей / КХЛ 0
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Во втором матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана.

На пятьдесят второй минуте матча при счёте 1:0 в пользу «ястребов» Клим Костин забросил вторую шайбу «Авангарда». Одним из ассистентов выступил американский нападающий Рид Буше.

Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», Буше набрал очки в 17-м матче подряд и добился следующих достижений:

Буше побил клубный рекорд «Авангарда». Американец превзошёл рекорд Максима Сушинского для «Авангарда» в чемпионатах России по этому показателю. Россиянин добился этого в сезоне-2003/2004.

Форвард повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги, установленный Александром Радуловым, по результативной серии (17 матчей в сезонах 2010/2011, 2011/2012).

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