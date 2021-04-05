Рид Буше повторил рекорд КХЛ по результативной серии

Во втором матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана.
На пятьдесят второй минуте матча при счёте 1:0 в пользу «ястребов» Клим Костин забросил вторую шайбу «Авангарда». Одним из ассистентов выступил американский нападающий Рид Буше.
Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», Буше набрал очки в 17-м матче подряд и добился следующих достижений:
Буше побил клубный рекорд «Авангарда». Американец превзошёл рекорд Максима Сушинского для «Авангарда» в чемпионатах России по этому показателю. Россиянин добился этого в сезоне-2003/2004.
Форвард повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги, установленный Александром Радуловым, по результативной серии (17 матчей в сезонах 2010/2011, 2011/2012).
- 5 апреля 2021
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
20:53
-
20:41
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
19:46
-
19:19
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:06
-
18:02
-
17:34
-
17:20
-
17:20
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
15:53
-
15:50
-
15:27
-
15:11
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
13:59