Доус: серия с «Авангардом» далека от завершения, у «Ак Барса» уверенное состояние

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал поражение от «Авангарда» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (0:2).



«Немногое можно сказать. Проиграли матч, а в плей-офф самое главное – результат. В обоих матчах у меня были возможности забить, меня выводили на пустые ворота. Я должен быть лучше и я буду лучше в следующих играх.



Нет, меня не удивила игра «Авангарда» в своей зоне. Они и в регулярке здорово действовали в обороне. Серия далека от завершения, у нас уверенное состояние в раздевалке, мы знаем, что сможем продлить серию.



Да Коста отличный игрок, многое привносит в наше звено. Думаю, у нас есть хорошая «химия». Нам есть от чего отталкиваться дальше в нашем взаимодействии», – передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что после двух матчей серии «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» со счётом 2-0.