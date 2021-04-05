Доус: серия с «Авангардом» далека от завершения, у «Ак Барса» уверенное состояние

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал поражение от «Авангарда» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (0:2).
«Немногое можно сказать. Проиграли матч, а в плей-офф самое главное – результат. В обоих матчах у меня были возможности забить, меня выводили на пустые ворота. Я должен быть лучше и я буду лучше в следующих играх.
Нет, меня не удивила игра «Авангарда» в своей зоне. Они и в регулярке здорово действовали в обороне. Серия далека от завершения, у нас уверенное состояние в раздевалке, мы знаем, что сможем продлить серию.
Да Коста отличный игрок, многое привносит в наше звено. Думаю, у нас есть хорошая «химия». Нам есть от чего отталкиваться дальше в нашем взаимодействии», – передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что после двух матчей серии «Авангард» обыгрывает «Ак Барс» со счётом 2-0.
- 5 апреля 2021
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