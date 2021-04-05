Бадюков: «Ак Барс» наносит много ненужных бросков. Это безысходность

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о второй финальной игре плей-офф КХЛ Восточной конференции, в которой «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:0.



«0-2 в серии с «Авангардом» — это большой психологический удар для Казани. Очень многое зависит от Да Косты и Доуса, от того, как они играют в большинстве. Пока они не могут его реализовать, от этого не получается игра у других игроков. «Ак Барс» имел преимущество по броскам во втором периоде, но Грубец сыграл очень здорово: очень много блокированных бросков, «Авангард» отлично обороняется. Игроки «Ак Барса», в том числе и лидеры, наносят очень много ненужных бросков. Я бы назвал это не растерянностью, а безысходностью.



«Авангард» зацепился за свой хоккей, всё получается. Хартли тактически переигрывает Квартальнова. Достаточно увидеть, как эффективно «Авангард» реализовал большинство. Клим Костин провёл классный матч, один из лучших за последнее время: он стал лидером по блокированным броскам, силовым приёмам, очень полезно действовал. Рейдеборн играет не совсем удачно, поэтому Квартальнову придётся поломать голову над тем, как играть на выезде.



Зарипов мог бы добавить креатива, тем более в большинстве. По ходу регулярного чемпионата было много случаев, когда Данис выходил и на своём креативе и эмоциях делал результат. «Ак Барс» хорошо начинает, но этого недостаточно. Им очень важно повести в счёте, в домашних играх они не использовали свои шансы. В этой серии много тактической борьбы, и пока «Авангард» смотрится лучше», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.