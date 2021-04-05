«Виннипег» выйдет на матч с «Оттавой» в джерси с разноцветными номерами

«Виннипег Джетс» выйдет на игру с «Оттавой Сенаторз» в синих джерси с разноцветными номерами, сообщает «твиттер» команды.

«Джерси, которыми можно гордиться! В раздевалке всё готово для сегодняшнего вечера», — написала пресс-служба «Виннипега» в «твиттере».

Напомним, что встреча «Виннипега» и «Оттавы» состоится на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге 6 апреля в 2:00 мск. В текущем сезоне команды играли друг с другом пять раз: первые четыре матча выиграли «Джетс», последний остался за «Оттавой».

После 38 матчей Национальной хоккейной лиги «Виннипег» с 47 очками делит второе-третье места с «Эдмонтоном» в Северном дивизионе, «Оттава» замыкает турнирную таблицу. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.