«Виннипег» выйдет на матч с «Оттавой» в джерси с разноцветными номерами

«Виннипег Джетс» выйдет на игру с «Оттавой Сенаторз» в синих джерси с разноцветными номерами, сообщает «твиттер» команды.
«Джерси, которыми можно гордиться! В раздевалке всё готово для сегодняшнего вечера», — написала пресс-служба «Виннипега» в «твиттере».
Напомним, что встреча «Виннипега» и «Оттавы» состоится на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге 6 апреля в 2:00 мск. В текущем сезоне команды играли друг с другом пять раз: первые четыре матча выиграли «Джетс», последний остался за «Оттавой».
После 38 матчей Национальной хоккейной лиги «Виннипег» с 47 очками делит второе-третье места с «Эдмонтоном» в Северном дивизионе, «Оттава» замыкает турнирную таблицу. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 5 апреля 2021
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