«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», у Проворова две передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в оверайме со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм. Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. За «Бостон» забивали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.