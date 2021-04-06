«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», у Проворова две передачи
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в оверайме со счётом 3:2.
В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм. Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. За «Бостон» забивали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.
В другом матче «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Жиру, Проворов) – 10:15' (5x5) 1:1 Кульман (Койл) – 17:33' (5x5) 2:1 Бержерон (Пастрняк, Грызлик) – 20:46' (5x4) 2:2 Кутюрье (Проворов, Хейз) – 46:56' (5x4) 2:3 Санхайм – 63:08' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Шор (Хайра) – 19:39' (5x5) 0:2 Нурс (Драйзайтль, Пульюярви) – 39:49' (5x4) 1:2 Андерсон (Перри, Судзуки) – 41:45' (5x5) 2:2 Татар (Байрон) – 45:23' (5x5) 3:2 Стаал (Тоффоли, Питри) – 64:02' (3x3)
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