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«Вегас» забил четыре гола за шесть минут в матче с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Сент-Луисе идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 6:1 в пользу гостей. При этом, после первого периода счёт в матче был 2:1 в пользу гостей. Во втором периоде «Сент-Луис» пропустил четыре шайбы за шесть минут. Голы за «Вегас» забивали Алек Мартинес, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг. В первом периоде отличились Томаш Носек и Алек Мартинес.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.