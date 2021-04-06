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«Вегас» забил четыре гола за шесть минут в матче с «Сент-Луисом»

«Вегас» забил четыре гола за шесть минут в матче с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Сент-Луисе идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 6:1 в пользу гостей. При этом, после первого периода счёт в матче был 2:1 в пользу гостей. Во втором периоде «Сент-Луис» пропустил четыре шайбы за шесть минут. Голы за «Вегас» забивали Алек Мартинес, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг. В первом периоде отличились Томаш Носек и Алек Мартинес.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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