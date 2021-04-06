«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.16 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Миннесоту» голы забили Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Юханссон и Кевин Фиала. Нападающий Кирилл Капризов за 22.58 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».
Следующий матч 8 апреля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 10 и 12 апреля на выезде сыграет с «Анахайм Дакс», а «Миннесота» 10 и 11 апреля проведёт выездные встречи с «Сент-Луис Блюз».
- 6 апреля 2021
-
05:58
-
05:40
-
04:53
-
04:48
-
04:32
-
02:15
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:40
-
23:07
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
20:53
-
20:41
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
19:46
-
19:19
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:06
-
18:02