«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.16 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Миннесоту» голы забили Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Юханссон и Кевин Фиала. Нападающий Кирилл Капризов за 22.58 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

Следующий матч 8 апреля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 10 и 12 апреля на выезде сыграет с «Анахайм Дакс», а «Миннесота» 10 и 11 апреля проведёт выездные встречи с «Сент-Луис Блюз».