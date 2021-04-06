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«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»

«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.16 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Миннесоту» голы забили Райан Хартман, Ник Бьюгстад, Маркус Юханссон и Кевин Фиала. Нападающий Кирилл Капризов за 22.58 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

Следующий матч 8 апреля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 10 и 12 апреля на выезде сыграет с «Анахайм Дакс», а «Миннесота» 10 и 11 апреля проведёт выездные встречи с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хартман (Бьюгстад, Юханссон) – 08:40' (5x5)   1:1 Маккиннон (Жирар, Тэйвз) – 20:18' (5x5)   1:2 Бураковски (Жирар, Кадри) – 21:29' (5x5)   1:3 Саад (Бураковски, Макдональд) – 35:48' (5x5)   1:4 Комфер (Макар, О'Брайен) – 37:52' (5x5)   2:4 Бьюгстад (Хартман, Коул) – 43:35' (5x5)   2:5 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 47:22' (5x4)   3:5 Юханссон (Сутер, Хартман) – 49:44' (5x4)   4:5 Фиала (Сперджен) – 59:25' (6x4)
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