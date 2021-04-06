Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эрик Стаал забил в овертайме матча, в котором он дебютировал за «Монреаль»

Эрик Стаал забил в овертайме матча, в котором он дебютировал за «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Монреаля» Эрик Стаал, отличившийся на пятой минуте овертайма. Эта встреча была дебютной для опытного форварда в составе канадской комады. Напомним, что 36-летний хоккеист перешёл в «Монреаль» 26 марта после обмена из «Баффало».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий до обмена в «Монреаль» провёл 32 матча и набрал 10 очков за результативность: забил три гола и отдал семь голевых передач. Последний матч форвард сыграл 26 марта с «Питтсбургом», где «Баффало» уступил сопернику со счётом 0:4.

«Филадельфия» в овертайме победила «Бостон», у Проворова две передачи
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021