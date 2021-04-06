Эрик Стаал забил в овертайме матча, в котором он дебютировал за «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Монреаля» Эрик Стаал, отличившийся на пятой минуте овертайма. Эта встреча была дебютной для опытного форварда в составе канадской комады. Напомним, что 36-летний хоккеист перешёл в «Монреаль» 26 марта после обмена из «Баффало».

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В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий до обмена в «Монреаль» провёл 32 матча и набрал 10 очков за результативность: забил три гола и отдал семь голевых передач. Последний матч форвард сыграл 26 марта с «Питтсбургом», где «Баффало» уступил сопернику со счётом 0:4.