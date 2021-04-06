«Баффало» активизировал переговоры по обмену Холла. На его счету 2 гола в 37 матчах сезона
Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс ведёт переговоры по возможному обмену нападающего Тейлора Холла. Как сообщает известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер, в последнее время эти переговоры заметно активизировались.
Отмечается, что существует вероятность, что Холл не примет участие в ближайших матчах команды, чтобы избежать возможной травмы, которая может сорвать обмен.
29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом нынешнего сезона. Соглашение было рассчитано на один год с зарплатой в $ 8 млн. В договоре прописан пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста. В регулярном чемпионате он провёл 37 матчей и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-22».
Четыре хоккеиста «Баффало» являются худшими игроками НХЛ по показателю полезности
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