Галлахер получил перелом пальца руки и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галахер выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард получил перелом большого пальца руки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».



Причиной травмы Галлахера стал неудачный бросок российского защитника «Канадиенс» Александра Романова. Инцидент произошёл в середине первого периода встречи.



Брендан Галлахер в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в 35 встречах, набрав 23 (14+9) очков. Таким образом, Галлахер является вторым снайпером канадской команды. Больше всего голов в нынешнем сезоне в составе «Монреаля» забросил Тайлер Тоффоли.



«Монреаль» занимают четвёртое место в Северном дивизионе НХЛ.