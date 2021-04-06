Галлахер получил перелом пальца руки и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галахер выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард получил перелом большого пальца руки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
Причиной травмы Галлахера стал неудачный бросок российского защитника «Канадиенс» Александра Романова. Инцидент произошёл в середине первого периода встречи.
Брендан Галлахер в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в 35 встречах, набрав 23 (14+9) очков. Таким образом, Галлахер является вторым снайпером канадской команды. Больше всего голов в нынешнем сезоне в составе «Монреаля» забросил Тайлер Тоффоли.
«Монреаль» занимают четвёртое место в Северном дивизионе НХЛ.
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