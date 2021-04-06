«Колорадо» подписал контракт новичка с 20-летним финном. Он забил 19 голов в 31 матче NCAA

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал трёхлетний контракт новичка с финским нападающим Сампо Ранта, сообщает официальный сайт команды. Он будет выступать в составе «Колорадо Иглз» в Американской хоккейной лиге.



Сампо Ранта был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2018 году в третьем раунде под общим 78-м номером.



Последние три сезона финн выступал за университет Миннесоты в NCAA. В нынешнем сезоне Ранта стал вторым снайпером чемпионата, набрав 31 (19+12) очко в 31 матче. Показатель полезности игрока — "+19".



Ранта является чемпионом мира среди хоккеистов до 18 лет в составе сборной Финляндии. В 2020 году он вместе с национальной командой занял четвёртое место на чемпионате мира среди юниоров.