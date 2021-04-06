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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Cмогут ли СКА и «Ак Барс» отыграться с 0-2 и выиграть свои серии?

Cмогут ли СКА и «Ак Барс» отыграться с 0-2 и выиграть свои серии?
Хоккей / КХЛ 0
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4 апреля ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. Таким образом, московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

5 апреля омский «Авангард» во втором матче финала Восточной конференции КХЛ обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Таким образом, «Авангард» укрепил преимущество в серии — 2-0. Третий матч пройдёт в Балашихе 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Cмогут ли СКА и «Ак Барс» отыграться с 0-2 и выиграть свои серии?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

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