Панин: скучно смотреть такой финал. «Салавата» не хватает — мы бы зажгли

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями от встречи с болельщиками и мнением о финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Мы ездим играть по Башкирии ради популяризация хоккея в республике. Для всех классно провести здесь время. Кто-то из детей даже школу прогулял ради того, чтобы прийти сюда, автограф получить и сфотографироваться. Классное мероприятие. Хорошо, что есть возможность такие вещи устраивать.

Играли сегодня на арене Сергея Гимаева, Сергей Наилевич был классным мужиком, который всегда рубил правду. Это определённая часть истории. Классно было здесь сыграть.

Периодически слежу за финалами конференции. Мне интересно смотреть, как команды играют. Вчера смотрел игру «Ак Барса», удивлён. Подвела ли их психология после 4:0 с «Салаватом»? Тоже вчера об этом говорил. Похоже, они так легко прокатились по этим раундам, что у них сейчас «недонастрой» присутствует. Здесь ещё и «Авангард» не даёт ничего им сделать. В моментах, которые у их ворот существуют, они всё подчищают. Скучно смотреть такой финал. «Салавата» там не хватает. Мы бы зажгли в этой серии. Мы и так это делали, но тогда нам каких-то вещей для этого не хватило.

Гончаров? Классно сменился. Зато быстро. Когда тренер говорит, что нужно быстрее на смену бежать, то это как раз вот такой момент. Мы с ним играли вместе, он и не только этим, но и многими другими вещами славился», — цитирует Панина Горобзор.ру.