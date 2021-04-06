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«Ак Барс» объявил состав на матчи с «Авангардом»

Тренерский штаб «Ак Барса» взял в Балашиху 31 игрока, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Полный список хоккеистов, отправившихся на матчи с «Авангардом»:

Вратари: Тимур Билялов, Илья Голубев, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Роман Любимов, Кирилл Петров, Харри Песонен, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

Напомним, что в третьем и четвёртом матчах финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Балашихе 7 и 9 апреля. Обе встречи начнутся в 19:00 мск.

После двух матчей омская команда ведёт в серии со счётом 2-0.