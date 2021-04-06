Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник минского «Динамо» Колячонок возвращается во «Флориду»

Защитник минского «Динамо» Колячонок возвращается во «Флориду»
Хоккей / КХЛ 0

«Флорида Пантерз» отозвала из аренды в минском «Динамо» защитника Владислава Колячонка, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник минского хоккея вернулся в «Динамо» летом 2020-го, провёл в регулярном сезоне-2020/2021 46 матчей и набрал шесть очков за результативность: отметился голом и отдал пять голевых передач. Концовку сезона Колячонок пропустил из-за травмы.

«Очень обидно, что Владислав Колячонок получил травму. У него был сложный сезон. До повреждения он провёл четыре классные игры, сделал огромный шаг в своем развитии, буквально за месяц достиг уровня КХЛ», – приводит слова генерального менеджера «Динамо» Андрея Парфимовича официальный сайт клуба.

Напомним, что в 2019 году защитник был выбран «Флоридой» во втором раунде драфта НХЛ под общим 52-м номером.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021