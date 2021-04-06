Защитник минского «Динамо» Колячонок возвращается во «Флориду»

«Флорида Пантерз» отозвала из аренды в минском «Динамо» защитника Владислава Колячонка, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник минского хоккея вернулся в «Динамо» летом 2020-го, провёл в регулярном сезоне-2020/2021 46 матчей и набрал шесть очков за результативность: отметился голом и отдал пять голевых передач. Концовку сезона Колячонок пропустил из-за травмы.

«Очень обидно, что Владислав Колячонок получил травму. У него был сложный сезон. До повреждения он провёл четыре классные игры, сделал огромный шаг в своем развитии, буквально за месяц достиг уровня КХЛ», – приводит слова генерального менеджера «Динамо» Андрея Парфимовича официальный сайт клуба.

Напомним, что в 2019 году защитник был выбран «Флоридой» во втором раунде драфта НХЛ под общим 52-м номером.