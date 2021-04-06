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ЦСКА отреагировал на хит Робинсона на Хафизуллине

ЦСКА отреагировал на хит Робинсона на Хафизуллине
Хоккей / КХЛ 0
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В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимает ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге (1:3 после второго периода). На 39-й минуте защитник москвичей Мэт Робинсон применил силовой приём против защитника СКА Динара Хафизуллина.

«Бааааам!» – написал ЦСКА в твиттер-аккаунте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На второй минуте матча Евгений Тимкин открыл счёт в матче с передачи Владислава Каменева. На 24-й отличился Антон Слепышев после ассиста Андрея Локтионова, а на 25-й Джон Гилмор вывел москвичей вперёд. На 28-й минуте Максим Шалунов отличился после паса Гилмора. Эта шайба стала третьей для столичной команды за 3 минуты 52 секунды.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА сменил Александра Самонова на Магнуса Хелльберга.

После двух игр ЦСКА обыгрывает СКА в серии со счётом 2-0. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил впервые за последние четыре матча в плей-офф.

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