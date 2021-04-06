Бурдасов — о 0-3: всё возможно, тем более такое уже было. Даст бог, СКА перевернёт серию

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился мнением о ходе серии после поражения от ЦСКА в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (2:5).

«Готовимся к следующему матчу. Остаёмся позитивными. Наши болельщики видели всё, мы уже были в такой ситуации. Приложим все усилия, чтобы вернуться в серию. Надо просто выиграть следующий матч. Это даст азарт и эмоции. Сейчас мы хорошо поговорили, дальше будем работать в хорошем настроении. Всё возможно, тем более такое уже было. Есть день, чтобы подготовиться, даст бог, перевернём серию.

Чтобы обыграть ЦСКА, надо выглядеть все три периода лучше, чем ЦСКА. Во втором периоде провалили семь минут и поплатились. Будем разбираться, почему провалили эти семь минут.

Гол Юханссону не помог сегодня, как видите. Надо делать так, чтобы все нейтральные отскоки были в нашу пользу. Надо было закатываться из глубины, входить в зону за счёт индивидуальных действий или при помощи партнёра, без забросов и подставлений», – передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.



В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало — в 19:30 мск.