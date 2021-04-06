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Оргкомитет ЧМ-2021 надеется, что сможет заполнить арены минимум на 50%

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Оргкомитет ЧМ-2021 надеется, что сможет заполнить арены минимум на 50%
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс надеется, что во время чемпионата мира в Латвии удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун.

«На данный момент, к сожалению, ситуация в стране такая, что проведение массовых мероприятий разрешено только без зрителей, но у нас как у оргкомитета есть несколько предложений для правительства Латвии и министерства здравоохранения по поводу того, как возможно организовать проверку зрителей и тесты, чтобы обеспечить безопасность на аренах для всех. Надеюсь, что наши предложения будут услышаны и нам удастся убедить наших политиков, что проведение чемпионата мира со зрителями возможно. Мы полагаем, что сможем заполнить арены минимум на 50%, но, опять же, это зависит от того, какая будет общая эпидемиологическая ситуация в стране и Европе».

Мы не думаем, что на трибунах будут только жители Латвии — это невозможно. Если будут допущены зрители, то иностранцы в том числе, мы с удовольствием примем наших друзей-болельщиков из России, Казахстана, Чехии, Финляндии — всех стран, чьи команды участвуют в турнире и где хоккей является популярным видом спорта. Мы хотим видеть абсолютно всех», — сказал Козиолс.

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