Оргкомитет ЧМ-2021 надеется, что сможет заполнить арены минимум на 50%

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс надеется, что во время чемпионата мира в Латвии удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун.



«На данный момент, к сожалению, ситуация в стране такая, что проведение массовых мероприятий разрешено только без зрителей, но у нас как у оргкомитета есть несколько предложений для правительства Латвии и министерства здравоохранения по поводу того, как возможно организовать проверку зрителей и тесты, чтобы обеспечить безопасность на аренах для всех. Надеюсь, что наши предложения будут услышаны и нам удастся убедить наших политиков, что проведение чемпионата мира со зрителями возможно. Мы полагаем, что сможем заполнить арены минимум на 50%, но, опять же, это зависит от того, какая будет общая эпидемиологическая ситуация в стране и Европе».



Мы не думаем, что на трибунах будут только жители Латвии — это невозможно. Если будут допущены зрители, то иностранцы в том числе, мы с удовольствием примем наших друзей-болельщиков из России, Казахстана, Чехии, Финляндии — всех стран, чьи команды участвуют в турнире и где хоккей является популярным видом спорта. Мы хотим видеть абсолютно всех», — сказал Козиолс.