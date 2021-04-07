31 сейв Бобровского не помог «Флориде» в игре с «Каролиной». У Свечникова – 1 очко
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду прервала 6-матчевую победную серию «Флориды Пантерз», нанеся им поражение со счётом 5:2.
За «Каролину» по дублю оформили Винсент Трочек и Джордан Стаал, ещё один гол на счету Йеспера Фаста. У «Флориды» дублем отметился Александр Барков.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 13 секунд и отметился результативной передачей, заработав 27-е (10+17) очко в сезоне.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Уигар, Вераге) – 11:19' (5x5) 1:1 Трочек (Ахо, Свечников) – 38:03' (5x4) 1:2 Барков (Вераге, Марчмент) – 38:30' (5x5) 2:2 Хэмилтон (Трочек, Ахо) – 40:45' (5x4) 3:2 Стаал – 48:52' (5x5) 4:2 Стаал (Фёгеле) – 58:20' (en) 5:2 Фаст (Ахо) – 59:04' (en)
В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома уступила «Бостон Брюинз» — 2:4, на счету Ивана Проворова голевая передача и «-1» за 26.29 на льду.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Смит, Маршан) – 07:09' (5x5) 0:2 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 17:31' (5x4) 1:2 Ворачек (Конечны) – 21:33' (5x5) 2:2 Гостисбер (Ворачек, Проворов) – 24:03' (5x5) 2:3 Маршан (Лозон, Клифтон) – 48:21' (4x5) 2:4 Бержерон (Маршан, Вагнер) – 59:37' (en)
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