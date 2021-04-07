31 сейв Бобровского не помог «Флориде» в игре с «Каролиной». У Свечникова – 1 очко

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду прервала 6-матчевую победную серию «Флориды Пантерз», нанеся им поражение со счётом 5:2.

За «Каролину» по дублю оформили Винсент Трочек и Джордан Стаал, ещё один гол на счету Йеспера Фаста. У «Флориды» дублем отметился Александр Барков.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 13 секунд и отметился результативной передачей, заработав 27-е (10+17) очко в сезоне.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» дома уступила «Бостон Брюинз» — 2:4, на счету Ивана Проворова голевая передача и «-1» за 26.29 на льду.