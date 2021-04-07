Панарин вышел на второе место в сезоне по очкам, набранным в среднем за матч
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (8:4), вышел на второе место по количеству очков, набранных в среднем за матч.
В 27 матчах Панарин набрал 40 очков (1,48 – в среднем за игру). По этому показателю россиянин уступает лишь лучшему бомбардиру сезона Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» – 30 матчей и 64 очка (1,64 – в среднем за игру).
За ними расположились Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» – 39 матчей и 57 очков (1,46 – за игру), а также Брэд Маршан из «Бостон Брюинз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» – у обоих по 34 матча и 45 очков (1,32 – за встречу).
Ранее Панарин был признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ, Кирилл Капризов стал вторым.
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