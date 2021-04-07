Бадюков: «Ак Барсу» нужен такой игрок, как Зарипов — чтобы успокоить игру

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мыслями о финале Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
«Я бы не сказал, что отъезд Джастина Азеведо сыграл свою роль. Не думаю, что в этом сезоне он считался каким-то креативщиком. Канадец больше всего времени проводил на льду, но в большинстве не забивал практически. Тут, как говорится, уехал и уехал.
Его место очень неплохо занимает Стефан Да Коста. С его точки он старается бросать или затащить шайбу — по нему и работают довольно плотно и жестко. Такова цена билета лидера.
Вот Зарипов — именно такой креативщик. Я понимаю, почему Квартальнов старается Даниса не использовать — потому что идет очень плотный хоккей и здесь нужно ставить игроков, которые могут и в меньшинстве в обороне сыграть. Но думаю, сейчас уже нужно его подключать. Данис не первый раз в такой ситуации. Он из плеяды тех игроков, которые могут создать из ничего. Думаю, что его будут использовать.
Сейчас у «Ак Барса» идет град бросков, а результата нет. Может быть, и нужен такой игрок, как Зарипов — чтобы успокоить игру. Всегда нужен такой опытный игрок в молодом звене, который внесет спокойствие. Раз не получается другой хоккей у «Ак Барса», то такой хоккеист сейчас может пригодиться», — приводит слова Бадюкова «Реальное время».
- 7 апреля 2021
-
11:59
-
11:52
-
11:49
-
10:57
-
10:27
-
10:22
-
10:02
-
09:17
-
09:12
-
08:56
-
08:40
-
08:15
-
07:58
-
05:48
-
05:29
-
04:58
-
04:48
-
04:42
-
04:38
-
02:43
- 6 апреля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:25
-
23:13
-
22:54
-
22:47
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:11
-
22:05
-
21:48
-
21:27
-
21:09