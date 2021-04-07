Тротц: у «Вашингтона» была пара шансов, и в них Варламов проявил себя отлично

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
«У соперника было не очень много шансов, но парочку все-таки было, и в них Варли проявил себя отлично. Считаю, что и их голкипер сыграл крайне сильно. У нас было очень много шансов, просто реализации не хватало. Сегодня был отличный хоккейный матч между двумя хорошими командами», — приводит слова Барри Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «островитян» с минимальным счётом – 1:0.
Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард «Айлендерс» Брок Нельсон на 13-й минуте 3-го периода.
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