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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: Зарипов и Билялов — в основе. Песонен и Викстранд пропустят матч

«Авангард» — «Ак Барс»: Зарипов и Билялов — в основе. Песонен и Викстранд пропустят матч
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на третий матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «барсов» встречу пропустят защитник Микаэль Викстранд и форвард Харри Песонен. В состав «Ак Барса» вернулись нападающие Данис Зарипов и Александр Бурмистров.

Впервые в серии в воротах казанцев выйдет Тимур Билялов.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Чистяков — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Гончаров, Дедунов — Каблуков — Комаров, Потапов.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Мёрфи — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Галиев — Кормье — Петров;
Лямкин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Сафонов.

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