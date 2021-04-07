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«Авангард» — «Ак Барс»: Зарипов и Билялов — в основе. Песонен и Викстранд пропустят матч

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на третий матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе «барсов» встречу пропустят защитник Микаэль Викстранд и форвард Харри Песонен. В состав «Ак Барса» вернулись нападающие Данис Зарипов и Александр Бурмистров.

Впервые в серии в воротах казанцев выйдет Тимур Билялов.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Чистяков — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Гончаров, Дедунов — Каблуков — Комаров, Потапов.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Мёрфи — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;

Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Галиев — Кормье — Петров;

Лямкин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Сафонов.