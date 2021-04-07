«Команда была в шоке». Гол Никулина, сломивший «Авангард» в серии с «Ак Барсом»

Легендарный розыгрыш за 16 секунд до сирены в первый сезон КХЛ. Игорь Никитин признался, что принял неправильное решение.

Сегодня, 7 апреля, в Балашихе состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Авангард» выиграл два матча в Казани и теперь ведёт в противостоянии с «Ак Барсом» со счётом 2-0. Тем временем «Чемпионат» продолжает вспоминать одну из самых ярких дуэлей этих команд в истории плей-офф КХЛ.

В первом сезоне соперники пересеклись на стадии четвертьфинала. 12 лет назад необходимо было одержать всего три победы для выхода в полуфинал. После трёх матчей «Авангард» вёл в серии (2-1), но с двух попыток не смог пробиться в следующий раунд.

Сначала «ястребы» потерпели самое крупное поражение в истории клуба в плей-офф КХЛ. Уже после первого периода команда Игоря Никитина горела 0:6, а итоговый счёт — 11:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. На решающую встречу команды перебрались в Казань, где получился настоящий триллер, о котором сегодня мы расскажем подробнее.

Худший матч «Авангарда» в КХЛ! Омичи могли выбить «Ак Барс» из плей-офф, но получили 1:11 12 голов и яркая драка. В омской команде говорили, что Емелину «надо было выбить зубы». Спустя 12 лет Алексей — капитан «Авангарда».

За четыре минуты Ягр превратил 0:1 в 2:1 для «Авангарда»

Обычно решающие матчи проходят с минимальным количеством удалений, потому что хоккеисты понимают ценность каждой заброшенной шайбы. Одна ошибка, одна малейшая неточность могут решить судьбу всего сезона и свести на нет все усилия, затраченные в течение года. Но серия «Ак Барса» и «Авангарда» была исключением из данного правила. Четвёртый матч изобиловал огромным количеством драк и стычек, и в первом периоде пятой встречи команды продолжили фолить. Особенно в этом преуспели «ястребы», за что и были наказаны в середине стартового отрезка – Александр Степанов использовал удаление Филиппа Метлюка.

В начале второго периода хозяева не реализовали большое количество моментов – и «Авангард» за четыре минуты сумел перевернуть ход встречи на 180 градусов. На 27-й минуте отличился один из лучших снайперов в истории всего мирового хоккея Яромир Ягр. Дмитрий Пестунов и Якуб Клепиш вывели знаменитого чеха на бросок – и он не промахнулся, поразив верхний угол ворот Фредерика Норрены. Следом нападающий «Ак Барса» Нико Капанен отправился в штрафной бокс за задержку клюшкой, предоставив омской команде возможность выйти вперёд, которой она с блеском воспользовалась. На этот раз Ягр выступил уже в роли ассистента, а забил опытный защитник Дмитрий Рябыкин, ныне входящий в тренерский штаб Боба Хартли.

Следующие 30 минут «Татнефть-Арена» наблюдала тщетные попытки «Ак Барса» войти в зону и создать голевой момент. В третьем периоде «Авангард» уже практически не думал об атаке, отправляя вперёд максимум двоих человек. Один из них – первый центр команды Александр Попов. В безобидном столкновении с Никулиным в углу площадки лидер омичей получил повреждение и на льду больше не появился. Возможно, именно потеря Попова и стала роковой для «Авангарда» в матче и во всём сезоне.

Никитин: я бы хотел, чтобы Попов остался в ЦСКА. Вопрос – в деньгах и потолке зарплат

«Я принял неправильное решение»

«Ак Барс» давил – «Авангард» отбивался. Так продолжалось до самой последней минуты, когда за 16 секунд до конца основного времени гости допустили проброс. Для 35-летнего Никитина тот сезон был первым в его тренерской карьере. Впоследствии он приведёт ЦСКА к первому Кубку Гагарина в истории армейского клуба и создаст монолитную машину, которая разбирает СКА в этом плей-офф.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.

Но тогда, 16 марта 2009 года, совсем ещё молодой специалист допустил ошибку. Никитин запросил тайм-аут, чтобы дать возможность своим игрокам отдохнуть, но одновременно с этим Билялетдинов получил шанс нарисовать схему, по которой «Ак Барсу» необходимо было спасаться.

«Ребята наелись, ещё и травма была у Попова. Пытался дать передышку команде. Если пропустили, значит, я принял неправильное решение», – сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Камеры выхватили крупный план тренера «Ак Барса» в момент его персонального обращения к Никулину: «Понятно?!». «Я просто расставил их и сказал: «Бросайте» – скажет Билялетдинов спустя 10 лет. Это был один из редких случаев, когда главный тренер лично рисовал расстановку во время тайм-аута. Установка Билялетдинова сработала на все 100%. Капанен выиграл вбрасывание на Андрея Первышина, тот перевёл шайбу на Никулина, который мощным броском прошил Александра Фомичёва.

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«Билялетдинов нарисовал то, как всё и сложилось»

«Он нарисовал то, как всё и сложилось. Как бы всё это не звучало по-былинному, но это на самом деле было так. Стояла задача выиграть вбрасывание, и по возможности должен был быть перепас и бросок от защитников. Нам надо было довести шайбу до ворот, а дальше, если бы она не пересекла ленточку, начали бы её «закапывать» в створ. У нас была задача любыми путями довести её, и мы это сделали», – спустя 10 лет скажет автор спасительного гола.

У «Авангарда» был 15-тиминутный перерыв, чтобы прийти в себя, но «ястребам» не удалось оправиться от настолько обидной концовки третьего периода. Овертайм продлился меньше трёх минут. Алексей Бадюков совершил наброс от синей линии, а Олег Петров подправил шайбу с пятака.

«Гол Никулина «убил» нас психологически, мы пришли в раздевалку, не зная, что делать. Уверенности в победе больше не было, команда была в шоке», – впоследствии признавался Фомичёв.

«Ак Барс» пробился в полуфинал розыгрыша, где в шести матчах управился с московским «Динамо». А следом в финальной серии переиграл «Локомотив», став первым в истории лиги обладателем Кубка Гагарина. Но без спасительного гола Никулина в серии с «Авангардом» никакого «следом» для команды Билялетдинова в том плей-офф бы уже не было.